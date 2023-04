Foto de possível indicado ao TRF-1 com Anderson Torres gera especulações e Globo diz que há "crise" com Congresso

Flávio Dino não teria aprovado a indicação do nome de João Carlos Mayer Soares para o TRF1 e foto com bolsonarista seria uma das razões. Globo chama de "crise" edit

247 - As indicações para as vagas abertas nas Cortes superiores continuam a gerar especulações e a grande mídia aproveita para tentar criar uma rede de intrigas.

De acordo com os colunistas Andréia Sadi e Octavio Guedes, do G1, o ministro da Justiça, Flávio Dino, não teria aprovado a indicação do nome de João Carlos Mayer Soares para o TRF1.

Ainda segundo os jornalistas, o nome contaria com a simpatia de diversos senadores do MDB e, até, da presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann.

O nome de Mayer foi levado por Lira ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ao ministro da Justiça, Flávio Dino.

De acordo com apuração dos jornalistas junto a aliados de Lira, Dino teria dito que levaria ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sem apresentar nenhuma resistência naquele momento.

"No entanto, no final de sexta-feira (21), Lira foi informado de que o nome foi barrado por Dino", escreveu Sadi, que afirma que interlocutores de Dino confirmaram o veto, argumentando que Mayer seria "bolsonarista" e teria proximidade com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça na gestão Bolsonaro e que está preso preventivamente, após os ataques golpistas de 8 de janeiro. Torres era o secretário de Segurança e está sob investigação para apurar seu envolvimento nos ataques.

Dino teria, inclusive, fotos de Mayer com Torres que são conhecidas — mas uma ala minimiza as imagens ao dizer que "fotos são normais com ex-governo", como o caso do candidato à vaga do TRF-1. E de que sabe-se que ele tem um perfil conservador.

