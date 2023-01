Freixo assume presidência da Embratur, fala em fazer "pente fino" e diz que objetivo é "recuperar a imagem do Brasil"

Apoie o 247

247 - Nomeado pelo presidente Lula (PT) nesta sexta-feira (13) presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), Marcelo Freixo afirmou que o objetivo de sua gestão será "recuperar a imagem do Brasil no exterior".

"Agora é oficial. Assumo hoje a presidência da Embratur. Agradeço a confiança do presidente Lula. Nosso principal objetivo será recuperar a imagem do Brasil no exterior para atrairmos mais turistas, trazermos mais investimentos e criarmos empregos", disse.

O novo presidente da agência falou da situação deixada pelo bolsonarista Gilson Machado na Embratur e falou em fazer um "pente fino" para cortar desperdícios.

"O primeiro passo é arrumar a casa. A situação na Embratur é de caos administrativo e ineficiência. Por isso, vamos passar o pente fino nos contratos para acabar com o desperdício. Faremos uma gestão técnica e transparente, retomando o foco em marketing, promoção e apoio à comercialização do Brasil no exterior, com base em inteligência de dados, parcerias com o mercado, investimento em inovação, inserção da agenda de sustentabilidade e ações climáticas. O turismo é essencial para superarmos a crise e criarmos emprego, o que falta são políticas públicas e programas que fortaleçam o setor, em sintonia com as transformações recentes em nossa sociedade e o dinamismo que vimos em outros destinos turísticos no mundo. Para alcançarmos esses objetivos, vamos nos articular e realizar ações integradas com diversos ministérios para promovermos o turismo brasileiro. Também retomaremos imediatamente o diálogo com representantes do setor após 4 anos de isolamento do governo Bolsonaro. Nossa missão será dar ao turismo o protagonismo que ele merece e que o mundo espera de nós. Temos a convicção de que com muito trabalho, determinação e diálogo alcançaremos nosso objetivo", publicou Freixo no Twitter.

