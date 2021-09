Freixo: Brasil é refém de um delinquente que promove caos para salvar a família da cadeia

“Bolsonaro não se preocupa com a fome, a inflação e as quase 600 mil mortes. Essa arruaça é só para impedir que os filhos sejam presos”, diz o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), que defende o impeachment do presidente edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) afirmou nas redes sociais que Jair Bolsonaro é um "delinquente" que mantém o Brasil “refém” e “provoca o caos para salvar a família da cadeia”.

“Bolsonaro não se preocupa com a fome, a inflação e as quase 600 mil mortes. Essa arruaça é só para impedir que os filhos sejam presos. Vamos pressionar na rua e no Congresso pelo impeachment”, escreveu no Twitter nesta quarta-feira, 8.

O Brasil é refém de um delinquente que provoca o caos p/ salvar a família da cadeia. Bolsonaro não se preocupa c/ a fome, a inflação e as quase 600 mil mortes. Essa arruaça é só p/ impedir que os filhos sejam presos. Vamos pressionar na rua e no Congresso pelo impeachment. PUBLICIDADE September 8, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE