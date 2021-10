Freixo comemora prisão de Allan dos Santos: "gabinete do ódio é financiado com dinheiro público para beneficiar Bolsonaro"

“Toda a organização da rede de fake news é feita dentro do Palácio do Planalto. Os crimes do gabinete do ódio estão sendo financiados com dinheiro público para beneficiar Jair Bolsonaro. Esse bando tem que ser punido”, afirmou o deputado Marcelo Freixo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O blogueiro Allan do Santos “é capanga da família Bolsonaro”, disse o deputado Marcelo Freixo (PSB), nesta quinta-feira, 21, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a extradição do bolsonarista, que está nos Estados Unidos com visto vencido.

“Toda a organização da rede de fake news é feita dentro do Palácio do Planalto. Os crimes do gabinete do ódio estão sendo financiados com dinheiro público para beneficiar Jair Bolsonaro. Esse bando tem que ser punido”, afirmou o deputado nas redes sociais.

Allan dos Santos é capanga da família Bolsonaro. Toda a organização da rede de fake news é feita dentro do Palácio do Planalto. Os crimes do gabinete do ódio estão sendo financiados com dinheiro público para beneficiar Jair Bolsonaro. Esse bando tem que ser punido. PUBLICIDADE October 21, 2021

Allan dos Santos é investigado no Supremo em dois inquéritos: o que apura a divulgação de fake news e ataques a integrantes da Corte e também no que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia e as instituições no país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE