Freixo critica 'negacionismo da esquerda' em não admitir os erros dos governos petistas

Agenda do Poder - O deputado Marcelo Freixo (PSOL) fez duras críticas ao PT, em entrevista à TV Democracia, do jornalista Fábio Pannunzio, na terça-feira (16/03). Condenou o que chamou de negacionismo da esquerda em não admitir os erros verificados nos governos petistas. Disse também que Lula tem todo o direito de ser candidato mas, em seguida, advertiu: “Espero que não repitam os mesmos erros de 2018, os mesmos hegemonismos”.



Após criticar a prisão de Lula, Freixo afirmou que respeita a história do PT, e continuou: “Uma coisa muito ruim é negacionismo também da esquerda. Se a gente ataca o negacionismo da direita, existe sim o negacionismo da esquerda. Não adianta fingir que não houve problema, não teve contradição, que não tinham coisas que deveriam ser investigadas, não da forma que foi não, com o propósito que foi, mas determinadas coisas no governo do PT deveriam ser investigadas. Claro que sim. Tivemos problemas concretos graves. Isto não é um debate de autocrítica mas de Justiça. Então não adianta o negacionismo”.



Incomodado no PSOL, pela estreita política de alianças, Marcelo Freixo tem conversado no Rio com lideranças políticas de vários partidos, inclusive do PSDB, com a perspectiva de disputar o governo do estado por uma frente de centro esquerda. Após forte especulação de que iria ingressar no PDT, publicou um desmentido em suas redes sociais. Um de seus mais frequentes interlocutores tem sido o presidente nacional da legenda, Carlo Lupi, seu vizinho no Leme, Zona Sul do Rio. “ Mas, por enquanto, existe apenas muita conversa”, confirma o dirigente pedetista.



Outra possibilidade seria Freixo se filiar ao PSB. Para isto, teria de vencer a resistência do deputado federal Alessandro Molon, com quem disputa espaço no eleitorado carioca de esquerda. Nas conversas que tem mantido, Freixo dá como certa sua saída do PSOL, quer o apoio do PT mas admite que não deve se filiar ao partido para não atrair as forças do antipetismo.



Na entrevista, Freixo fez a defesa de um projeto mais amplo, que não se restrinja a uma disputa pela menor rejeição.



- Acho que Lula tem o direito de ser candidato, foi vítima de uma ação política orquestrada dentro do Poder Judiciário, tem o direito sim. Mas espero que eles não repitam os erros de 2018, só espero isso, não repitam os hegemonismos e os erros para não corrermos em 22 o risco e o absurdo de 18. Existe o antibolsonarismo e, de outro lado, o antipetismo. A pior coisa do mundo seria uma disputa de quem tem menos rejeição. Espero que a gente consiga, através de um programa e com capacidade de articulação, compromisso com a democracia, construir algo mais amplo do que em 2018 - concluiu

