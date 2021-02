Freixo: 'Marielle continua gigante enquanto Daniel acaba a noite pequeno, como sempre foi'

247 - Após a decisão da Câmara dos Deputados pela manutenção da prisão de deputado bolsonarista que atacou o Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) lembrou que Daniel Silveira (PSL) quebrou a placa de rua em homenagem a Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada por milícias em 2018, “achando que poderia matar a sua memória”.

Daniel Silveira quebrou a placa de Marielle achando que poderia matar a sua memória. Marielle continua gigante, e Daniel acaba essa noite pequeno, como sempre foi. O tamanho de uma pessoa não se mede pelos seus músculos, mas por sua dignidade. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 19, 2021

“Marielle continua gigante, e Daniel acaba essa noite pequeno, como sempre foi. O tamanho de uma pessoa não se mede pelos seus músculos, mas por sua dignidade”, afirmou o deputado do PSOL.

Sua companheira de partido, a deputada estadual de São Paulo Isa Penna, comemorou a manutenção da prisão de Silveira nas redes sociais.

“Daniel Silveira ficará preso! Derrota da maldade no Brasil! Vem! Vamos avançando gente de bem, braços dados e olho no horizonte! Em um Brasil do futuro sem fascismo! Fé na luta! #marielle #DanielSilveiraPreso”, escreveu no Twitter.

Daniel Silveira ficará preso! Derrota da maldade no Brasil! Vem! Vamos avançando gente de bem, braços dados e olho no horizonte! Em um Brasil do futuro sem fascismo! Fé na luta! #marielle #DanielSilveiraPreso — Deputada Isa Penna #VacinaJá (@IsaPennaPsol) February 20, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.