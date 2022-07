Frente de defesa do sistema eleitoral pede que PGR denuncie Bolsonaro ao Supremo por incitação ao crime

Apoie o 247

247 - A Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral, que reúne mais de 200 entidades da sociedade civil, apresentou nesta quarta-feira (20) à Procuradoria-Geral da República, uma representação pedindo que Jair Bolsonaro seja denunciado ao Supremo Tribunal Federal por incitação ao crime.

A representação foi feita depois da nova ofensiva do ocupante do Palácio do Planalto contra as urnas eletrônicas.

A coalizão argumenta que o discurso de Bolsonaro na segunda-feira (18) diante de embaixadores é "mais um fato em uma sequência de atos direcionados a perturbar as eleições e a aferição de seu resultado".

O grupo considera que Bolsonaro está em plena escalada contra as eleições, "revelando seus intuitos golpistas e violentos”, informa o jornal O Estado de S.Paulo.

A representação afirma que a ação de Bolsonaro é um ataque à democracia brasileira que fragiliza a reputação internacional do país.

