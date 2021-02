Frente dos prefeitos anuncia consórcio para compra de vacinas contra Covid-19

247 - A Frente dos prefeitos decidiu formar um consórcio para adquirir vacinas contra a Covid-19. A decisão foi tomada após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter formado maioria nesta terça (23), em julgamento virtual, para permitir que Estados e municípios possam importar e distribuir vacinas contra Covid registradas por órgãos reguladores estrangeiros.

"A iniciativa não tem o propósito de se sobrepor às negociações em vigor com o governo federal. Serão exclusivamente para a aquisição de imunizantes que não estejam no escopo do Ministério da Saúde", explicou a FNP pelo Twitter, informa o UOL.

Até o momento, o governo federal já adquiriu, para uso emergencial, as vacinas AstraZeneca-Oxford e Coronavac. Nesta terça, a Anvisa autorizou o registro definitivo da vacina da Pfizer, mas o governo federal ainda não tem um acordo fechado com o laboratório para aquisição de doses.

