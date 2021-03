Frente Nacional de Prefeitos engrossa coro pela saída de Araújo

FNP alega que a postura do chanceler Ernesto Araújo, associada à atual política externa do governo Jair Bolsonaro, prejudica o enfretamento à pandemia de Covid-19. Grupo também pede a reversão da atual política exterma do governo Jair Bolsonaro edit

247 - A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) pediu, nesta sexta-feira (26), a saída de Ernesto Araújo do comando do Ministério das relações Exteriores. Grupo alega que a postura de Araújo, associada à atual política externa do governo Jair Bolsonaro, prejudica o enfretamento à pandemia de Covid-19. Cobrança feita pela FNP vem na esteira da pressão feita por senadores para que o diplomata seja demitido por Jair Bolsonaro.

"Ocorre que neste momento de pandemia não há espaço para o que vem sendo relevado desde a posse do atual ministro. Diante disso, a Frente Nacional de Prefeitos registra sua apreensão e preocupação com esse contexto", disse a FNP em nota, de acordo com reportagem do UOL.

"[A FNP] clama, portanto, para que o governo federal assuma sua responsabilidade, substitua o ministro e reverta a política externa desastrosa que vem adotando", ressalta o texto.

"É premente a necessidade de medidas tempestivas para tentar recuperar a imagem do país no exterior, sob pena de comprometer, ainda mais, a inescapável e urgente aquisição de vacinas contra o coronavírus", finaliza a FNP.

