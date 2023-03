Frente Parlamentar Mista pela Reestatização da Eletrobrás será lançada nesta quarta-feira (22)

Apoie o 247

247 - Será lançada nesta quarta-feira (22), a partir das 17h, na Câmara dos Deputados, em Brasília, a Frente Parlamentar Mista pela Reestatização da Eletrobrás. O movimento tem o apoio de trabalhadores do setor energético e parlamentares contrários à abertura de capital da Eletrobras, realizada no ano passado.

O evento será realizado no Auditório Freitas Nobre, localizado no subsolo do Anexo IV da Casa, e tem como objetivo ampliar a discussão sobre a retomada do controle acionário da Eletrobrás pelo governo federal e garantir ao povo brasileiro segurança energética, soberania nacional e modicidade tarifária.

A atividade será coordenada pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP) e vai contar com a presença de representantes do Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), movimentos populares, entidades sindicais e trabalhadores do sistema Eletrobrás.

