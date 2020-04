Fritada de Onyx causa crise no DEM e ministro liga para Mandetta para se justificar

A fritada do ministro Onyx Lorenzoni contra o também ministro Henrique Mandetta causou incômodo no DEM, partido de ambos, levando Onyx a ligar para justificar a conversa vazada com Osmar Terra (MDB-RS) edit

247 - O vazamento da conversa do ministro Onyx Lorenzoni, da Cidadania, em que diz ao colega e ex-ministro Osmar Terra que não fala com o ministro Luiz Mandetta há dois meses e defende sua demissão do cargo, caiu como uma bomba no DEM, legenda de Onyx e Mandetta.

Isso porque Onyx Lorenzoni se dizia amigo de Mandetta, mas pelas costas tentou fritar o colega justamente para Osmar Terra (MDB-RS), cotado para substituir o ministro da Saúde. A informação é do jornalista Guilherme Amado, da revista Época.

A integrantes do partido, Mandetta teria cobrado posicionamento sobre o ocorrido.

Na conversa com Osmar Terra, Onyx afirma que teria "cortado a cabeça" de Mandetta, com quem estaria sem falar "há dois meses", por ele discordar do que Bolsonaro sobre o combate ao coronavírus e a mensagem de que a cloroquina deve ser usada em todos os pacientes.

A crise foi tanta que Onyx Lorenzoni, ligou para Mandetta para justificar a conversa. Ele disse que suas críticas estavam baseadas na postura distinta que ambos têm em relação ao uso da cloroquina no combate à covid-19.

