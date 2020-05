Frota pede adiamento do Enem e vira assunto mais comentado nas redes

O deputado apresentou projeto de lei que cancela por tempo indeterminado o Enem de 2020, alterando o calendário do ministro Abraham Weintraub, que insiste em realizar o exame em um ano de pandemia edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) informou em suas redes sociais que apresentou projeto que adia por prazo indeterminado a realização do Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, por conta da pandemia do coronavírus.

O assunto virou um dos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira (14), já que a medida é defendida por estudantes e entidades estudantis, que pressionam o Ministério da Educação.

“Acabei de dar entrada em um novo projeto de lei que adia por prazo indeterminado a realização do Enem deste ano, enquanto durar o estado de calamidade pública”, escreveu o parlamentar na rede social.

A repercussão nas redes foi motivada pela surpresa dos internautas, entre os quais estudantes e professores, que não imaginavam que o parlamentar ex-bolsonarista defenderia a pauta.

Muitos lembraram que em 2016, Frota visitou o MEC e apresentou propostas do “Escola Sem Partido” ao então chefe da pasta, Mendonça Filho, junto do grupo Revoltados On Line.

“2020 tá tão bugado que tá fazendo a gente chegar ao ponto de ter que concordar com o Alexandre Frota…”, tuitou Jeska Machado.

Acabei de dar entrada em um novo projeto de lei que adia por prazo indeterminado a realização do Enem deste ano, enquanto durar o estado de calamidade publica. @MEC_Comunicacao @educacaosp @g1educacao @camaradeputados @PSDBnaCamara @carlossampaio_ @RodrigoMaia #Enem2020 pic.twitter.com/Y2ETUjEGMQ — Alexandre Frota 77 (@alefrota77) May 14, 2020

