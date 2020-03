Fuga nos presídios de São Paulo pode ser pretexto para golpe de Bolsonaro

Por Renato Rovai, da Fórum - Quem está por trás da fuga em massa de presídios de São Paulo? O PCC? Se isso for verdade significa que o grupo comanda com mãos de ferro as prisões de São Paulo. É algo gravíssimo, mas muito estranho.

Se isso não for verdade, um locaute de policiais e carcereiros estaria por trás do movimento. Ou seja, eles organizaram as fugas.

Mas com que objetivo fariam isso? Por que policias e carcereiros liberariam presidiários num momento desses? Estariam preocupados com a situação desses brasileiros que ficam amontoados em condições subumanas e com os riscos que ele correriam com a disseminação do Coronavírus?

Não parece algo lógico.

Leia aqui a íntegra do artigo.