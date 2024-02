Fugitivos da penitenciária de Mossoró são ligados ao Comando Vermelho

Apoie o 247

247 - Dois detentos de alta periculosidade identificados, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles, como Deibson Cabral Nascimento, conhecido como “Tatu” ou “Deisinho”, e Rogério da Silva Mendonça, escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró no Rio Grande do Norte. Essa fuga marca a primeira vez que um presídio federal brasileiro registra tal ocorrência.:

Antes da fuga em Mossoró, Nascimento e Mendonça cumpriam pena no Complexo Penitenciário de Rio Branco, no Acre. Em julho de 2023, após uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, o governo do Acre, em resposta à grave situação, os transferiu para o sistema federal de prisões. Segundo o governo local, ambos os detentos estavam "diretamente envolvidos" na rebelião.

Devido à sua ligação com o Comando Vermelho e ao risco de reincidência, Nascimento e Mendonça foram submetidos ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). O RDD é um regime especial de segurança máxima, com medidas rigorosas de controle e isolamento, aplicado a presos de alta periculosidade. A pena dos dois detentos no presídio federal de Mossoró era de dois anos.

