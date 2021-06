“Fui ameaçado pelo Onix, fui ameaçado pela Polícia Federal sem propósito", diz Luís Miranda

247 - O deputado Luis Miranda (DEM-DF) disse em, entrevista ao Matrópoles que “falar a verdade” na CPI da Covid-19 significou “atacar o governo”. Miranda diz que ele defendeu Bolsonaro em seu depoimento.

“De alguma maneira, não aconteceu a importação até a data que fomos [eu e meu irmão] para a CPI. Fiz na CPI um depoimento de coração aberto, disse que confio que o presidente fez algo. Falar a verdade parece que é atacar o governo nesse caso”, afirma Miranda, em entrevista ao jornalista Caio Barbieri.

Luis Miranda e o irmão, servidor concursado do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda, depuseram à CPI da Covid-19 na última sexta-feira (25). O deputado afirmou que na conversa com Bolsonaro em que apontou as possíveis irregularidades na compra da vacina Covaxin, o presidente apontou o líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), como o responsável pelo esquema de corrupção.

De acordo com o deputado, o governo Bolsonaro deve um pedido de desculpas para ele por conta das ameaças que recebeu. “Fui ameaçado pelo Onix, fui ameaçado pela Polícia Federal sem propósito", disse

De acordo com a jornalista Daniela Lima, da CNN, nos bastidores de Brasília chamou a atenção o fato de Bolsonaro não ter atacado Luis Miranda, "como fez com absolutamente todos os personagens que em algum momento o contrariaram". Segundo a jornalista, essa postura despertou curiosidade na cúpula do Congresso e da CPI. "Avaliação é a de que a insinuação de uma gravação fez o PR baixar o tom", avalia.

Na entrevista, Miranda diz que “é preciso "saber se o presidente levou ou não levou [a denúncia para autoridades]". "Todo mundo sabe que o Barros é investigado nessa situação, o nome dele está vinculado nesse processo. Não acredito que ele sabia do envolvimento de Barros, ele me perguntou se o Barros está envolvido nisso”, diz Miranda.



