Funai muda de nome e passa por ritual de purificação indígena

247 - A Fundação Nacional do Índio (Funai) passa a se chamar Fundação Nacional dos Povos Indígenas, segundo a medida provisória (MP) que estabelece a organização básica dos órgãos do Executivo, publicada nesta segunda-feira (2).

Indigenistas e entidades como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) há anos vinham pressionando pela mudança. Alguns especialistas consideram o termo “índio” preconceituoso e impreciso para refletir as mais de 300 etnias indígenas existentes no Brasil.

Rituais de purificação

Uma série de rituais com maracás e defumação visaram “purificar” as salas da sede da Funai nesta segunda. Joenia Wapichana, primeira indígena a ser escolhida para presidir a Funai em 56 anos, foi homenageada por servidores e delegações de etnias indígenas. A cerimônia contou com a presença do indógena Raoni Metuktire, que foi um dos responsáveis por passar a faixa presidencial a Lula no dia da posse presidencial. Célia Xakriabá (Psol), a primeira deputada indígena eleita por Minas Gerais, e o novo secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, também participaram.

“É um momento histórico para os povos indígenas do Brasil, que, depois de tanta afronta, retrocesso e tendo o único órgão indigenista totalmente sucateado, desmantelado, hoje, retomar a Funai. Uma Funai que é nossa”, escreveu Joenia em uma publicação nas redes sociais.

