Funai tem edital de concurso com 502 vagas e salário de até R$ 7,2 mil

247 - A Fundação Nacional do Índio (Funai) abriu concurso para provimento de 502 vagas. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (2).

Conforme indicado no documento, as 502 oportunidades se dividem entre os cargos/especialidades de níveis médio (salário de R$ 5.975,45) e superior (R$ 7.296,31).

Do total de oportunidades, 152 são destinadas para pessoas com ensino médio e as outras 350, para profissionais com nível superior.

O governo tem até seis meses para publicar o edital deste concurso.

Além da Funai, o governo autorizou também a realização de concurso para preencher 98 vagas de nível superior no Ministério do Meio Ambiente. As duas medidas foram publicadas no Diário Oficial da União.

