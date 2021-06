Funcionário de Damares bancou atos contra a democracia

247 - Começam a vir a público informações sobre os atos antidemocráticos depois que o ministro do STF Alexandre de Moraes decidiu quebrar o sigilo das investigações.

A Polícia Federal identificou quem bancou os carros de som usados em manifestações em Brasília entre abril e maio do ano passado, com a presença de Jair Bolsonaro.

Reportagem da Folha de S.Paulo aponta que a despesa foi custeada por Renan da Silva Sena, bolsonarista que à época era funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.

Os carros de som bancados por Sena foram usados na manifestação no dia 19 de abril em que Bolsonaro discursou na caçamba de uma camionete em frente ao Quartel General do Exército e em outra, na Esplanada dos Ministérios em 3 de maio seguinte.

O mesmo funcionário também foi identificado pela PF como responsável por confeccionar faixas com ataques ao Supremo e ao Congresso que costumam ser usadas em manifestações de apoiadores do chefe do Executivo.

