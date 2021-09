Funcionários acusam diretor de Colégio Militar de submeter alunos a maus tratos

Apoie o 247

Revista Fórum - Funcionários do Colégio Militar de Belo Horizonte divulgaram manifesto em que acusam o diretor da escola, o coronel de cavalaria Régis Rodrigues Nunes, de submeter alunos a maus-tratos.

Em treinamento para recepção do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, que esteve no aniversário de 66 anos da escola no último dia 11, ao menos 20 alunos precisaram de atendimento médico, sendo que alguns chegaram a desmaiar.

As crianças e adolescentes – entre 11 e 18 anos – teriam sido obrigadas a ficar por mais de 3 horas de pé, embaixo de sol forte, e proibidas de ir ao banheiro ou beber água.

