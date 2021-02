Funcionários do Banco do Brasil fazem greve contra demissão de 5.000

247 - Funcionários do Banco do Brasil realizam nesta quarta-feira (10) uma paralisação nacional em protesto contra o programa de demissão voluntária que propõe o fechamento de 112 agências e o desligamento de 5.000 pessoas. O estado de greve foi aprovado por 87% dos trabalhadores em uma assembleia virtual na última sexta-feira (5).

Bancários afirmam que querem retomar o diálogo. "Mostramos que estamos dispostos a negociar. Acreditamos na via negocial e queremos continuar as tratativas", disse o coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), João Fukunaga. O relato foi publicado pelo portal Uol.

Nos dias 15 e 21 de janeiro, a categoria também fez atos nacionais contra as mudanças e no dia 29 fez uma paralisação de 24 horas.

Em um comunicado divulgado em janeiro, o Banco do Brasil afirmou que as medidas "buscam adequar a rede de agências ao aumento do comportamento digital de seus clientes e à necessidade de ampliar o atendimento especializado, especialmente o voltado ao agronegócios, que contará com mais 14 agências exclusivas e novos 276 gerentes de atendimento dedicados".

