Fundação ligada ao Itamaraty organiza eventos para divulgar visão de mundo da extrema direita

247 - No site da Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, hoje dirigido pelo bolsonarista e defensor do pensamento de extrema direita, Ernesto Araújo, 9 dos 10 debates listados têm viés conservador.

A informação é da coluna Painel da Folha de S.Paulo, que destaca a metamorfose da instituição que se transformou "em um bunker do conservadorismo".

Uma amostra disso pode ser comprovada pela relação de eventos anunciados pela entidade em seu site oficial. Entre eles, há bolsonaristas alinhados ao guru ideológico do governo, Olavo de Carvalho.

