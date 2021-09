Fundador deixa Partido Novo por ser contra impeachment e abre crise na legenda

Apoie o 247

Carta Capital - Candidato a vice-presidente em 2018 na chapa de João Amoêdo pelo partido Novo, o empresário e professor Christian Lohbauer anunciou em um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira 16 que não faz mais parte da legenda, da qual foi um dos fundadores.

Ao anunciar o rompimento com a sigla, Lohbauer alegou não concordar com o distanciamento do partido de Jair Bolsonaro para ser “arauto do impeachment” e atacou Amoêdo e os atuais dirigentes.

“Um distanciamento absoluto [de Amoêdo com os filiados do Novo]. Um posicionamento de arrogância nunca visto. Nunca se viu um partido político onde os mandatários não têm voz e um grupo de iluminados estabelece os destinos do partido. Um verdadeiro erro crasso, uma vergonha nacional”, criticou.

