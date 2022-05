FUP diz que Bolsonaro faz 'dança das cadeiras' para 'se eximir da culpa' pelo alto preço dos combustíveis

Para Deyvid Bacelar, coordenador-geral da FUP, o presidente do Brasil finge preocupação, quando ele próprio poderia resolver o problema edit

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, avaliou que as mudanças nos comandos da Petrobrás e do Ministério de Minas e Energia, feitas por Jair Bolsonaro, não atingem o problema principal da alta dos preços dos combustíveis.

“Bolsonaro muda o presidente da Petrobrás, muda o ministro de Minas e Energia, muda o presidente do Conselho de Administração, mas não muda o Preço de Paridade de Importação (PPI), que é o principal motivo dos constantes aumentos dos combustíveis", afirmou Bacelar. O dirigente acredita que “essa ‘dança das cadeiras’ que o presidente vem fazendo é para se eximir da responsabilidade que tem pela alta do preço dos combustíveis". A União é a acionista controladora da Petrobrás e, lembra ele, se o presidente da República quisesse, poderia mudar a política de preços. O PPI não é lei, é decisão do Executivo.

"Agora este novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, diz que vai estudar a privatização da Petrobrás e do Pré-Sal, como se privatização fosse solução para baixar o preço dos combustíveis, mas sabemos que não é", comenta o coordenador da FUP. Ele cita como exemplo a Refinaria Landulpho Alves (Rlam): "após ser vendida para o grupo árabe Mubadala, os preços estão maiores que os da própria Petrobrás". Ou seja, afirma Bacelar, "a gasolina, o diesel e o gás de cozinha da Acelen são os mais caros entre todas as refinarias do Brasil".

Ao invés de buscar um ‘bode expiatório’ para enganar a população, fingindo preocupação, Bacelar reitera que Bolsonaro deveria assumir o papel de mandatário e acabar com essa política de preços covarde, que vem levando o povo cada vez mais à miséria. "É urgente abrasileirar o preço dos combustíveis e fazer com que a Petrobrás volte a servir à população brasileira e não apenas aos acionistas, principalmente internacionais".

