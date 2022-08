Fux aparece tocando violão ao lado de Evandro Mesquita (vídeo)

O cantor Evandro Mesquita publicou um vídeo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, tocando no violão "Um dia de domingo" edit

247 - O cantor Evandro Mesquita publicou no Instagram, nesta quarta-feira, 24, um vídeo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, tocando no violão "Um dia de domingo".

"Até hoje consegue resgatar os valores da minha juventude. Faz a alegria de todos os nossos jovens doces bárbaros", diz Fux sobre Evandro. Após o término da canção, os dois se abraçaram.

"Viva o Evandro!", disse o ministro. "Fez a felicidade de tantas pessoas", continuou.

