Fux prepara mensagem para prevenir violência em atos de 7 de setembro

O Supremo está preocupado com a possibilidade de violência nas manifestações do dia da Independência e vai reforçar a segurança da sua sede, que por diversas vezes foi ameaçada de ataque por bolsonaristas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, vai abrir a sessão de julgamento desta quinta-feira (2) fazendo um pronunciamento contra possíveis atos violentos nas manifestações previstas para o dia 7 de Setembro pelo país.

A sessão desta quinta-feira é a última a ser realizada antes do 7 de setembro. Fux se pronunciará antes do julgamento do marco temporal da demarcação de terras indígenas.

Segundo a CNN, o objetivo do ministro Luiz Fux é passar à sociedade a mensagem de que o Supremo acompanhará atentamente as manifestações previstas para o Dia da Independência.

PUBLICIDADE

Em nota divulgada na terça-feira (31), a assessoria de comunicação do STF informou que o tribunal tem estrutura própria de segurança, mas também contará com o apoio do governo do Distrito Federal para reforçar a segurança do prédio. Além do reforço, a Secretaria de Segurança do STF tem adotado medidas preventivas para mitigar riscos nas manifestações da próxima semana.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE