"Gabinete do amor vai espalhar verdade, fé e esperança", diz Janones ao lado de Lula

Deputado do Avante desistiu de candidatura presidencial para apoiar Lula

247 - O deputado federal André Janones (Avante) voltou a reforçar sua aliança com o ex-presidente Lula (PT) nesta segunda-feira, 8.

O parlamentar, que abriu mão de sua candidatura à presidência para apoiar Lula, publicou uma foto com o petista e mandou um recado a Jair Bolsonaro (PL): “o mal não será mais barulhento que o bem”.

“O mal não será mais barulhento que o bem! Avisa lá que o pai tá on, e que o gabinete do amor vai espalhar verdade, fé e esperança por esse brasilzão”, escreveu no Twitter.

O mal não será mais barulhento que o bem! Avisa lá que o PAI TÁ ON, e que gabinete do amor vai espalhar verdade, fé e esperança por esse brasilzão 👊🇧🇷 pic.twitter.com/v3xaM43eyC — André Janones (@AndreJanonesAdv) August 8, 2022

