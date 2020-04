Gabinete do ódio se volta contra Moro e o aponta como “traidor da pátria”

247 - A estrutura de poder paralelo montada por Carlos Bolsonaro nas redes sociais vem atacando o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro desde que ele pediu demissão do cargo na sexta-feira, 24.

A mensagem do chamado gabinete do ódio que bolsonaristas estão espalhando nas redes é a de que Moro traiu a confiança de Jair Bolsonaro. Entre as hashtags comentadas no Twitter está a #MoroTraidorDaPatria.

Bolsonaristas estão puxando a hashtag #MoroTraidorDaPatria, mas pelos motivos errados. Não mencionam a quebra de quase todas as empresas brasileiras de engenharia e os milhões de desempregados. Citam a traição a Bolsonaro, que também é um traidor do Brasil. https://t.co/CcNJ0hBnBJ — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) April 26, 2020





No pronunciamento confuso em que rebateu as acusações de Sérgio Moro, Jair Bolsonaro aproveitou para orientar apoiadores a se descolar do ex-juiz da Lava Jato e colar nele a pecha de alguém que pensa apenas em si mesmo.

Neste domingo, 26, apoiadores de Bolsonaro voltaram a fazer manifestações nas ruas em meio à pandemia de covid-19. Uma carreata ocorreu em Brasília, onde manifestantes pediram a saída do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e criticaram ministros do Supremo Tribunal Federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.