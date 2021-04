Gabrielli diz que irá recorrer a 'todas as instâncias' para anular cobrança de R$ 2,5 bi do TCU

247 - O ex-presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, disse que não pretende fazer uma “vaquinha” para arrecadar os cerca de R$ 2,5 bilhões que estão sendo cobrados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). De acordo com o site Viomundo, Gabrielli afirmou que irá recorrer a todas as instâncias judiciais para derrubar a cobrança.

O valor cobrado pelo TCU – US$ 453 milhões e mais R$ 100 milhões de multa – está atrelado à polêmica compra da refinaria de Pasadena (EUA) pela Petrobrás na época em que Gabrielli ocupou a presidência da estatal. Segundo ele, a busca da petroleira por uma refinaria no exterior começou ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, mas o negócio foi fechado em 2006.

Ainda conforme Gabrielli, as avaliações sobre os valores do negócio variam de acordo com o método de cálculo utilizado e de quem faz a conta. Nesta linha, ele ressaltou que uma auditoria concluiu que a Petrobras pagou um valor abaixo do preço de mercado quando comprou a refinaria, o que justificaria o preço da revenda feito à Chevron posteriormente.

