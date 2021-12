Galo: “antes da pandemia a gente já tinha o pandemônio nas periferias”

Apoie o 247

ICL

247 - O líder da Revolução Periférica, Galo, afirmou no Giro das 11 Especial de Natal deste sábado (24) que “antes da pandemia a gente já tinha o pandemônio nas periferias e por isso os ricos e a classe média não entenderam como os periféricos enxergaram o coronavírus”.

Ele detalhou o que é o pandemônio periférico: “Antes da pandemia a gente já vivia o pandemônio, já tinha criança morrendo, já tinha gente sendo assassinada, gente sendo queimada, gente sendo morta das formas mais brutais. Porque a questão é que o pandemônio é racista e classista. Ele pega a gente pobre, a gente preta, mulher, o povo LGBT, o nordestino e o nortista”.

E explicou a diferença de visão em relação à pandemia de Covid 19: “Eu ouvi um barato muito louco, as pessoas com medo da morte na pandemia. E aí as pessoas se assustavam e se interrogavam porque na periferia as pessoas não estavam com tanto medo, porque na periferia continuavam os bailes funk, porque que nas periferias as pessoas continuavam nem aí; sabe, parecia que não tinha nada acontecendo na periferia. Isso é porque as pessoas na periferia lidam com a morte de uma forma diferente. Você cresce vendo amigo morrer, você cresce vendo amigos sendo presos. Então quando a pandemia chegou era quase que o pobre falando assim: ‘entra na fila, tem tanta coisa para me matar, você chegou e entra na fila aí Agora, para o rico e para a classe média não, parecia o parecia o fim do mundo”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista o Giro das 11:

PUBLICIDADE