"Gandra submete o Judiciário ao papel de advogado do governo", diz Boulos

Guilherme Boulos criticou a decisão do ministro do TST Ives Gandra sobre a greve dos petroleiros e disse que o "ministro submete o Judiciário ao papel de advogado do governo". "Vergonha!", afirmou edit

247 - O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, classificou como uma "vergonha" a decisão do ministro Ives Gandra Martins, que considerou a greve dos petroleiros ilegal.

Para Boulos, o ministo do Tribunal Superior do Trabalho (TST) submete a Corte ao papel de "adviogado do governo".

"Ives Gandra Filho, ministro do TST ligado a Olavo de Carvalho e Bolsonaro, acaba de declarar a greve dos petroleiros ilegal e ameaçar os grevistas com multa diária de até R$500 mil. O ministro submete o Judiciário ao papel de advogado do governo. Vergonha!", afirmou Boulos em sua página nas redes sociais.

