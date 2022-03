Garagem do Palácio do Planalto pega fogo (vídeo)

O fogo se concentrou em uma das garagens da Coordenadoria de Transportes do Planalto (Cotran), onde ficam os carros da Presidência da República edit

247 - Um incêndio na garagem do Palácio do Planalto, na tarde deste sábado (19), mobilizou o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF)

O fogo se concentrou em uma das garagens da Coordenadoria de Transportes do Planalto (Cotran), onde ficam os carros da Presidência da República.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) confirmou que houve acionamento para o Planalto. Apesar da fumaça, que chamou a atenção de quem passava, os bombeiros informaram que o incidente, foi de proporções pequenas e controlado em cerca de cinco minutos pelas equipes de socorro.

A corporação também informou que está averiguando a situação e a causa das chamas. Por enquanto, a origem do fogo não é conhecida. Informações preliminares apontam que o fogo ficou restrito a um prédio. A intensa fumaça preta pôde ser vista a quilômetros de distância do local, desde a Vila Planalto.

Os bombeiros não souberam informar a proporção dos prejuízos materiais. A princípio, não há vítimas.

