Garimpeiros ricos presos pela PF no ano passado receberam Auxílio Emergencial do governo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Garimpeiros presos no ano passado pela Operação Ganância, da Polícia Federal, receberam o Auxílio Emergencial do governo Jair Bolsonaro, conforme o site Metrópoles.

No entanto, eles não passavam por aperto financeiro. O grupo investigado pela PF teria movimentado mais de R$ 16 bilhões entre 2019 e 2021.

Um dos recipientes do benefício social, Marcelo Alves Macedo é dono de um grupo de empresas e movimentou milhões nos últimos anos. Suas empresas estariam sendo usadas para lavar dinheiro do garimpo ilegal de ouro. Na época, ele vivia em uma mansão num condomínio de luxo de Porto Velho (RO).

A questão do garimpo ilegal no Norte do país veio à tona após a revelação de que indígenas yanomami em suas terras designadas atravessam uma crise humanitária, em grande parte por causa da contaminação ambiental causada pelo garimpo ilegal.

O governo Lula vem apresentado medidas para tentar resolver o problema. A Polícia Federal investiga o possível cometimento de crimes nesse contexto, entre eles o de genocídio contra os yanomamis.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.