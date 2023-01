Bolsonaro descumpriu decisões do STF que protegiam Terra Yanomami

Apoie o 247

ICL

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) detectou que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu decisões judiciais em relação ao plano de proteção da Terra Indígena Yanomami e indícios de prestação de informações falsas à Justiça.

Segundo comunicado do Supremo com informações do gabinete do ministro Luís Roberto Barroso sobre a situação dos yanomamis, desde 2020 o STF deu várias decisões para se adotar providências em favor dos indígenas.

Essas decisões se referiam a medidas de enfrentamento da covid-19, ordens para se executar um plano de expulsão de invasores mediante a presença ilegal de garimpeiros e madeireiros e a adoção imediata de medidas "necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das populações indígenas que habitam" o Território Yanomami.

De acordo com o comunicado, "segundo informações dos processos, as operações, sobretudo as mais recentes, não seguiram o planejamento aprovado pelo STF e ocorreram com deficiências".

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que uma fonte do STF confirmou que o foco do comunicado se refere às falhas na atuação do governo Bolsonaro para proteger os indígenas. "O STF detectou descumprimento de determinações judiciais e indícios de prestação de informações falsas à Justiça, que serão apuradas. Em caso de identificação dos responsáveis, sofrerão o devido processo legal para punição".

Falando em nome do governo Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que há "fortes indícios" do crime de genocídio.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.