Gaspari diz que Zanin sobreviveu a três meses de exposição na mídia e deve ser confirmado ministro do STF

247 – "Até onde se pode acreditar em previsões sobre a escolha de novos ministros para o Supremo Tribunal Federal, a semana terminou com a impressão de que, voltando a Brasília, Lula indicará o advogado Cristiano Zanin. Zanin passou três meses na vitrine e ficou inteiro", escreveu o jornalista Elio Gaspari, em sua coluna na Folha de S. Paulo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer a indicação para a vaga aberta na corte com a saída do ministro Ricardo Lewandowski após retornar da viagem à China e aos Emirados Árabes. Advogado de Lula na Lava Jato, Zanin demonstrou que Lula foi alvo de "lawfare", ou seja, do uso indevido do Poder Judiciário para perseguição política por parte do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que conseguiu se eleger senador a despeito de suas falhas como magistrado.

