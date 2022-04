Gaspari: terceira via é deserto de ideias

Jornalista diz que até agora a terceira via não tratou de temas relevantes para o país e só jogou para o noticiário: "alguém ouviu uma palavra sobre a saúde? Inflação? Desemprego?" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Elio Gaspari, em artigo publicado na Folha de S. Paulo neste sábado (16), afirma ser "por falta de ideias" que os pré-candidatos à Presidência do campo que se convencionou chamar de "terceira via" "não conseguem chegar ao segundo dígito".

Ele destaca que até o momento os pré-candidatos, como o ex-governador João Doria (PSDB) e a senadora Simone Tebet (MDB-MS), não trataram de assuntos relevantes para o país. "O país parece estar saindo de uma pandemia que matou mais de 600 mil pessoas, na qual milhões foram salvas pelo SUS. Os planos de saúde ameaçam com um aumento histórico. No início da pandemia, recusaram-se a cobrir os custos de testes. Alguém ouviu uma palavra dos candidatos da terceira via sobre a saúde pública? Inflação? Desemprego?".

Para Gaspari, a terceira via só joga para o noticiário e não fala "para o andar de baixo", "e quem vive nele não mostra interesse pelas suas ilustres figuras. Lula e Bolsonaro têm penetração no andar de baixo, cada um à sua maneira, e por isso a eleição está polarizada".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE