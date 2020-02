Gasto com portadores de HIV é menos da metade do que pensão para filhas de militares

O jornalista Leandro Prazeres apresentou contas demonstrando que os gastos do governo com pessoas infectadas por HIV é menos do que o dobro “do que paga em pensões a filhas solteiras de militares, por exemplo”. Em 2019, a despesa foi de R$ 1,8 bi na compra de remédios para esses pacientes. O pagamento de pensões a filhas solteiras de militares custa R$ 5 bi por ano edit

247 - O jornalista Leandro Prazeres, da sucursal do Globo em Brasília (DF), apresentou contas no Twitter demonstrando que os gastos do governo com pessoas infectadas por HIV é menos do que o dobro “do que paga em pensões a filhas solteiras de militares, por exemplo”, afirmou. Ele postou dados do Portal da Transparência: “o governo gastou R$ 1,8 bilhão na compra de remédios para esses pacientes em 2019. Gasto representou 0,06% de todos os gastos públicos”, acrescenta.

“O gasto estimado com o pagamento de pensões a filhas solteiras de militares é mais que o dobro. Calcula-se que, por ano, elas custem R$ 5 bilhões”, continuou.

Nesta quarta-feira (5), Jair Bolsonaro (sem partido-RJ), afirmou que, na porta do Palácio da Alvorada, de que "uma pessoa com HIV, além de ser um problema sério para ela, é uma despesa para todos aqui no Brasil".