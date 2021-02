Gasto do MEC com educação básica em 2020 foi o menor da década

247 - O Ministério da Educação (MEC) fechou 2020 com o menor dinheiro em caixa desde 2011. Mesmo assim, a pasta gastou menos do que poderia e teve que devolver R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Os dados foram publicados no relatório do Todos pela Educação, divulgado neste domingo (21).

Foram R$ 143,3 bilhões destinados ao MEC em 2020. O menor valor havia sido em 2011, com R$ 127,6 bilhões. Do valor disponível em 2020, o ministério gastou 81% (R$ 116,5 bilhões).

Programas e ações da educação básica (do ensino infantil ao médio) tiveram menor gasto no ano passado. Dos R$ 42,8 bilhões disponíveis, o MEC pagou R$ 32,5 bilhões (71%).

O relatório apontou que as áreas de educação profissional, educação superior e administração e encargos tiveram 82%, 85% e 83% do dinheiro pago.

