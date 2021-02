Gêmeas ricas que furaram fila em Manaus conseguem tomar segunda dose da vacina contra a Covid-19

247 - Apesar de causarem revolta nacional por furarem a fila de vacinação e terem acesso à vacina contra a Covid-19, sendo nomeadas às pressas como funcionárias de UBS na cidade de Manaus, no início de janeiro, as gêmeas ricas que ficaram famosas pelo ato ilícito conseguiram tomar a segunda dose do imunizante.

Segundo reportagem no portal Veja, Recém-formadas em medicina e vacinadas no primeiro dia de disponibilização da CoronaVac no Amazonas, as gêmeas Gabrielle Kirk Lins e Isabelle Kirk Lins são da família de Nilton da Costa Lins Júnior, presidente da mantenedora da Universidade Nilton Lins, uma das maiores de Manaus. Além de força no âmbito econômico, o clã Lins também tem membros com carreira política. A nomeação de Gabrielle como gerente de projetos da Secretaria Municipal de Saúde ocorreu em 18 de janeiro, um dia antes do início da vacinação. Já Isabelle foi nomeada em 19 de janeiro, mesmo dia em que foi imunizada.

A reportagem também informa que recém-formado em medicina e filho do ex-deputado estadual Wanderley Dallas, o jovem David Dallas também foi vacinado em 19 de janeiro, mesmo dia em que havia sido nomeado na Secretaria Municipal de Saúde. Assim como as gêmeas, David também tomou a segunda dose.

