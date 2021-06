Generais dão como certa punição a Pazuello

247 - A cúpula do Exército brasileiro avalia que o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello não deverá escapar de uma punição por ter participado de uma manifestação de apoio ao governo no dia 23 de maio, apesar das pressões de Jair Bolsonaro para evitar que o militar receba algum tipo de sanção. A expectativa, de acordo com o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, é que Pazuello receba “uma versão mais leve da punição, repreendido verbalmente; ou, numa versão menos branda, advertido por escrito”.

Segundo o jornalista, “não há general de quatro estrelas, porém, que veja alguma chance de Pazuello sair incólume dessa confusão”. “Há um consenso no Exército que ele deve ser punido, sim, para dar o exemplo, mas que o seu caso não seria de prisão. Como atenuantes, sempre são citados os mesmos exemplos: ele não foi fardado ao ato e, quando falou ao público, não fez discurso político, praticamente só cumprimentou os presentes”, observa.

A punição de Pazuello será decidida pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio, até a quinta-feira da próxima semana (10).

