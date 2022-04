Generais dizem que nota da Defesa contra Barroso mostra alinhamento dos militares às críticas de Bolsonaro sobre urnas

Generais destacam que as Forças Armadas não vão aceitar ‘papel decorativo' na reunião da Comissão de Transparência Eleitoral do TSE que será realizada na tarde desta segunda-feira edit

247 - O alto escalão do Exército avalia que a nota do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que chamou "irresponsável" e "ofensa grave" as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, que disse que as Forças Armadas estão “sendo orientadas” para atacarem o sistema eleitoral, sinaliza um alinhamento aos ataques feitos por Jair Bolsonaro contra a lisura das eleições no Brasil. A ordem para que o Ministério da Defesa divulgasse a nota com críticas a Barroso teria sido dada diretamente por Jair Bolsonaro.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os generais destacam que a nota “indica que as Forças Armadas não vão aceitar ‘papel decorativo’" na Comissão de Transparência Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se reúne na tarde desta segunda-feira (25) para tratar das sugestões sobre a segurança do processo eleitoral.

Segundo a reportagem, os militares que integram o colegiado “vão exigir fundamentos caso suas sugestões não sejam acatadas”. “Há receio de que a mera presença no grupo seja usada para avalizar a segurança das urnas”, destaca o periódico.

