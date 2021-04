General Braga Netto cometeu graves omissões na pandemia, segundo TCU

Sputnik - O Tribunal de Contas da União (TCU) pede a investigação da conduta do general Braga Netto, ministro da Defesa, no combate à pandemia da Covid-19 no período em que ele ainda era ministro da Casa Civil.

À época, o general chefiava o Comitê de Crise do governo do presidente Jair Bolsonaro e, segundo os técnicos do TCU, agiu com graves omissões, não contribuindo "da forma que seria esperada para a preservação da vida".

Como líder do comitê, o general tinha como função assessorar Jair Bolsonaro na pandemia e também monitorar as ações do governo. Para os técnicos do TCU houve falha na execução dessas funções.

O processo está sob relatoria do ministro Vital do Rêgo, que analisa se acolherá ou não a sugestão, o que pode pressionar ainda mais o governo, que já lida com a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a Covid-19, no Senado Federal.

Além de Braga Netto, o tenente-coronel Heitor Abreu, subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, que coordena o comitê atualmente, também não teria contribuído como esperado para a preservação da vida.

Entre as omissões apontadas pelo TCU estão temas como o monitoramento do consumo de oxigênio, projeções de leitos disponíveis para pacientes do novo coronavírus e a elaboração de diagnósticos sobre a segunda onda da pandemia no país.

A área técnica do TCU sugere que a auditoria seja enviada à Procuradoria-Geral da República e ao Congresso Nacional. Ainda segundo a publicação do jornal O Estado de São Paulo, o Ministério da Defesa negou as acusações de omissão apontadas pelos técnicos do TCU.

