General Braga Netto se consolida como o ministro que comanda o governo

No exercício do cargo de ministro da Casa Civil, o general Braga Netto atuou em plena crise do coronavírus para acabar com a crise interna e aproximar Bolsonaro dos partidos de direita do grupo designado como centrão. Ele se tornou o poder de fato que comanda o governo edit

247 - Em plenas crises política e sanitária em curso, o ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto, ganhou força entre seus pares e se tornou o principal articulador político e condutor do governo.

Braga Netto se alçou ao comando das ações do governo na crise sanitária, atuou no conflito interno que resultou na demissão do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, assumiu o controle da comunicação e buscou reduzir o poder de fogo de opositores.

O general agora está dedicado a promover a aproximação de Bolsonaro com partidos políticos e lideranças políticas da direita no Congresso Nacional.

Nesta quarta-feira (22), Braga Netto deu mais uma demonstração do tamanho do seu poder ao anunciar um plano de retomada da economia, chamado de Pró-Brasil, em uma visível ação de isolamento do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Reportagem dos jornalistas Renato Onofre e Julia Chaib na Folha de São Paulo, aponta que Braga Netto fez valer sua opinião de que para enfrentar a batalha contra o coronavírus, era necessário primeiro vencer a batalha política dentro do próprio governo Bolsonaro.

Hoje, Braga Netto comanda as ações como uma espécie de presidente operacional.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.