General encerra coletiva para evitar pergunta sobre passeio de Bolsonaro

Ministro da Casa Civil sinalizou para assessora no momento em que repór um jornalista ia questionar sobre o passeio de Bolsonaro em um centro comercial do DF edit

247 - No meio da pergunta de jornalista na coletiva com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e outros ministro, sobre a saída de Jair Bolsonaro em um centro comercial para fazer as visitas no domingo de manhã, a assessora de imprensa encerrou a primeira parte da coletiva para começar a divulgação dos dados técnicos da pasta.

O encerramento foi por determinação do ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Netto, que sinalizou para que a assessoria acabasse com a entrevista.

O incômodo com a pergunta ficou evidente porque após os pronunciamentos dos ministros, o microfone foi aberto para oito perguntas – a quantidade havia sido determinada pela própria equipe da Presidência. Mas apenas quatro foram feitas.

O jornalista questionou sobre as andaças de Bolsonaro por vários locais do Distrito Federal, incentivando as pessoas a saírem de casa para trabalhar.