General Heleno ameaça: sociedade 'está a caminho de perder a liberdade'

O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, para defender a ministra Damares Alves de uma suposta ofensa, faz uma ameaça ao país, ao dizer que a sociedade está "a caminho de perder a liberdade" edit

247 - Pelo Twitter, o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República, se dirige ao advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, um notável advogado, dos mais prestigiados do Brasil, como "defensor de alguns marginais ricos".

O general acusa Kakay de ter ofendido a ministra Damares Alves. Numa reação intempestiva, Heleno diz que a suposta ofensa "é o retrato do Brasil de hoje". E desfere a ameaça: "Enquanto alguns lutam pelos valores básicos da cidadania, outros preferem uma sociedade corrompida, devassa e a caminho de perder a liberdade".

O general Augusto Heleno se irritou com as mensagens do advogado sobre a ministra, em crítica à sua proposta de abstinência sexual.

Mas no último sábado (1º) , diante da polêmica que sua mensagem causou, Kakay escreveu artigo em que afirma: “Em nenhum momento, eu ofendi a Ministra Damares”.

Dr Kakai, um advogado que se notabilizou como defensor de alguns marginais ricos, ofendeu a Min Damaris. É o retrato do Brasil de hoje. Enquanto alguns lutam pelos valores básicos da cidadania, outros preferem uma sociedade corrompida, devassa e a caminho de perder a liberdade. — General Heleno (@gen_heleno) February 3, 2020