General Heleno toma vacina contra Covid-19: “foi a minha escolha”

Metrópoles - O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, divulgou uma foto em suas redes sociais tomando a vacina contra o coronavírus, nesta quinta-feira (18/3). Com 73 anos, o ministro é o mais idoso do governo e um dos mais próximos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Na publicação, fez questão de ressaltar que tomar o imunizante e divulgar nas redes foi uma “ação voluntária”.

“Hoje recebi a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O Governo Federal defende a imunização em massa e trabalha intensamente para viabilizar, no menor prazo possível, a vacinação de todos os brasileiros. É uma ação voluntária. Foi a minha escolha”, destacou. Continue lendo no Metrópoles.

Confira:

Hoje recebi a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O Governo Federal defende a imunização em massa e trabalha intensamente para viabilizar, no menor prazo possível, a vacinação de todos os brasileiros. É uma ação voluntária. Foi a minha escolha. pic.twitter.com/I8r2VIwsrP — General Heleno (@gen_heleno) March 18, 2021





