General Mourão defende acordo com centrão e distribuição de cargos e verbas

O general Hamilton MOurão, vice-presidente da República, disse que as negociações com os partidos que representam a "velha política" do centrão, são conduzidas por Jair Bolsonaro. A base das negociações é a troca de cargos por apoio político

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu que o governo faça acordo com partidos do chamado centrão para formar uma base parlamentar no Congresso Nacional. Ele revelou que o próprio Jair Bolsonaro está `frente do troca-troca de cargos por apoio político.

Jair Bolsonaro está articulando uma aliança com os partidos do chamado centrão, todos de direita e centro-direita, para tentar formar uma base de apoio no Congresso Nacional.um bloco informal na Câmara dos Deputados que reúne parlamentares de legendas de centro e centro-direita.

Reportagem do Globo informa que o próprio general Mourão, vice-presidente da República, assegurou que as negociações para a formação dessa aliança envolvem a distribuição de cargos e verbas.

