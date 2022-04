General Newton Cruz, ex-chefe do SNI na ditadura militar, morre aos 97 anos

Militar estava internado no Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte do Rio. edit

247 - Morreu neste sábado (16) o General Newton Cruz, ex-chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI) na ditadura militar. De acordo com informações do O Globo, Cruz faleceu aos 97 de causas naturais no Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte, onde estava internado.

Entre os anos 1977 e 1983, quando comandava o SNI, Cruz foi acusado de participar da tentativa de atentado a bomba no Riocentro, em 1981.

