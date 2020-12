General que comanda estatal de hospitais rebate Bolsonaro sobre Covid-19: 'números são ditadores'

“Os números são ditadores. A doença é muito perigosa, cada vez mais me convenço do problema”, disse o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), general Oswaldo Ferreira edit

247 - O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), general Oswaldo Ferreira, criticou a inércia do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19. “Os números são ditadores. A doença é muito perigosa, cada vez mais me convenço do problema”, disse o militar em entrevista ao jornalista Guilherme Amado, da revista Época. A Ebserh é uma estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e responde pela administração de 40 hospitais universitários.

Ainda segundo o militar, “ninguém pode relaxar nada. Pelo contrário”. “Não pode baixar a guarda, tem que estar com proteção, com higienização, e fazer de tudo para não pegar essa doença”, completou. A declaração vai de encontro a postura adotada por Jair Bolsonaro, que tem desprezado o uso de orientações médicas e cientificas para evitar o contágio, além de minimizar a gravidade da crise sanitária que já matou mais de 190 mil brasileiros.

Ferreira também defendeu a vacinação contra o coronavírus e disse que a estatal que preside está para ser empregada pelo governo no enfretamento à pandemia. “Tomara que a vacina venha rápido. É importante que seja efetiva para isolar o vírus. Se a Ebserh tiver de ajudar, estamos prontos em qualquer sentido: vacinação, armazenamento de material, logística. Podemos reativar leitos a qualquer momento”, disse.

