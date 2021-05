General Ramos, chefe da Casa Civil, assinou projeto que criou orçamento secreto

O ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, participou diretamente da articulação e criação do orçamento secreto para favorecer políticos aliados do governo, o chamado “tratoraço” edit

247 - O general Luiz Eduardo Ramos, atual chefe da Casa Civil, articulou, quando ainda era o chefe da Secretaria de Governo, uma proposta para distribuir R$ 3 bilhões e conquistar o controle do Congresso.

Em 3 de dezembro de 2019, o general Ramos assinou o projeto de lei que criou a emenda chamada RP9. É um caso atípico, pois propostas sobre orçamento costumam passar pelo crivo do Ministério da Economia.

Esse projeto é o orçamento secreto, revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo, cuja existência o governo Bolsonaro tem negado.

No mesmo projeto enviado ao Congresso, o general Ramos chegou a incluir no texto um artigo, o 64-A, que dava ao Congresso o direito de indicar o que deveria ser feito com o dinheiro.

Agora na Casa Civil, Ramos é o homem forte do governo no Planalto e mantém influência na articulação política. Em fevereiro, com o orçamento secreto, ele garantiu as vitórias dos aliados Arthur Lira (Progressistas-AL), na Câmara, e de Rodrigo Pacheco (DEM-MG), no Senado.





