General Ramos e Rodrigo Maia montam estratégia para acelerar aprovação da independência do Banco Central

O general Luiz Eduardo Ramos, secretário de Governo de Jair Bolsonaro, montou uma espécie de força-tarefa, com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) para acelerar a tramitação do projeto que dá indpendência ao Banco Central, antiga bandeira dos neoliberais

247 - O general Ramos, chefe da Secretaria de Governo de Bolsonaro, está fazendo uma série de reuniões com presidentes de partidos par discutir sobre as reformas neoliberais.

A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna que o general conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre o projeto que dá autonomia ao Banco Central. Combinaram estratégias para que o projeto seja votado o mais rápido possível.

O general explicitou o máximo interesse do governo nessa pauta e ouviu do presidente da Câmara a promessa de que a autonomia do Banco Central será votada depois do Carnaval.

Segundo o projeto, o mandato do presidente e diretores do Banco Central será de quatro anos e a instituição deixará de ser vinculada ao Ministério da Economia.